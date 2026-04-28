Це повернення до суті футболу: 70-річний воротар зіграє в матчі іспанського чемпіонату

70-річний воротар Анхель Матеос зіграє за Колунгу у матчі 33-го туру Терсери Федерасьйон (п'ятий за силою дивізіон Іспанії) проти Правіано.

"Це не рекорд і не дивацтво. Це визнання. Матеос уособлює саме те, за що ми боремося у клубі Колунга: пристрасть, наполегливість, повагу до футболу та ставлення до спорту, яке не залежить від віку. Вік – це другорядне. Важливе ставлення, турбота та відданість спорту.



Ми говоримо про людину, яка була шахтарем, яка присвятила своє життя роботі та футболу, яка весь сезон допомагала нашим воротарям. Тут не йдеться про цифри, а про цінності. Якщо хтось зосереджується лише на віці, він втрачає найважливіше.



Це повернення до суті футболу, визнання людей, які надають йому гідності, та демонстрація того, що є інший спосіб робити речі. Матеос грає не тому, що йому 70 років. Він грає, бо заслужив це, – йдеться у повідомленні клубу.