Це повернення до суті футболу: 70-річний воротар зіграє в матчі іспанського чемпіонату
70-річний воротар Анхель Матеос зіграє за Колунгу у матчі 33-го туру Терсери Федерасьйон (п'ятий за силою дивізіон Іспанії) проти Правіано.
Про це повідомляє пресслужба клубу. Деталі додає Marca.
"Це не рекорд і не дивацтво. Це визнання. Матеос уособлює саме те, за що ми боремося у клубі Колунга: пристрасть, наполегливість, повагу до футболу та ставлення до спорту, яке не залежить від віку. Вік – це другорядне. Важливе ставлення, турбота та відданість спорту.
Ми говоримо про людину, яка була шахтарем, яка присвятила своє життя роботі та футболу, яка весь сезон допомагала нашим воротарям. Тут не йдеться про цифри, а про цінності. Якщо хтось зосереджується лише на віці, він втрачає найважливіше.
Це повернення до суті футболу, визнання людей, які надають йому гідності, та демонстрація того, що є інший спосіб робити речі. Матеос грає не тому, що йому 70 років. Він грає, бо заслужив це, – йдеться у повідомленні клубу.
Зазначається, що Матеос як гравець мав досить тривалу кар'єру в регіональному іспанському футболі. Планується, що 70-річний голкіпер проведе декілька хвилин на полі, щоб відчути адреналін та тепло трибун.
Вихід на поле дозволить 70-річному Матеосу встановити віковий рекорд для офіційних змагань у футболі. Сама зустріч запланована на 3 травня о 18:00.
Нагадаємо, що у березні, захисник Порту Тіагу Сілва став найстаршим дебютантом в історії Ліги Європи. Бразилець зіграв у першому матчі 1/8 фіналу турніру проти Штутгарта (2:1) у віці 41 року та 171 дня.