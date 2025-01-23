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Трабзонспор поклав око на ще одного гравця збірної України

Олексій Мурзак — 23 січня 2025, 18:20
Трабзонспор поклав око на ще одного гравця збірної України
Олександр Назаренко
УАФ

Трабзонспор проявляє інтерес до вінгера Полісся та збірної України Олександра Назаренка.

Про це повідомляє Trabzonspor Haber 61.

Контракт 24-річного футболіста з житомирським клубом чинний до 30 червня 2028 року. У поточному сезоні він провів 20 матчів за Полісся, в яких забив 7 голів та віддав 6 результативних передач.

Раніше турецький клуб підписав нападника Шахтаря Данила Сікана. Також за Трабзонспор вже виступає колишній захисник Зорі Арсен Батагов.

Також раніше повідомлялося, що турки готові підписати захисника Динамо Дениса Попова, однак президент столичного клубу Ігор Суркіс цю інформацію спростував.

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