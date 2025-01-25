Трабзонспор збільшив пропозицію щодо трансферу Зубкова

Турецький Трабзонспор покращив пропозицію донецькому Шахтарю за вінгера Олександра Зубкова.

Про це повідомляє Günebakış Haber.

Турецький клуб запропонував за 28-річного футболіста 6 млн євро, ще 500 тисяч передбачено як бонуси.

"Гірники" не прийняли пропозицію та вимагають за трансфер гравця 7,5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Шахтар вимагав за вінгера 10 млн євро.

Цього сезону Зубков зіграв 20 матчах у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав шість асистів.

Нагадаємо, напередодні турецький клуб підписав нападника Шахтаря Данила Сікана. Також за Трабзонспор вже виступає колишній захисник Зорі Арсен Батагов.