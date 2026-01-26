Хацкевич – про Попова та Дубінчака: Поганих футболістів у Динамо не було

Віцепрезидент Полісся та колишній наставник київського Динамо Олександр Хацкевич спростував інформацію про те, що він нібито скептично оцінював перспективи киян через потрапляння в команду Дениса Попова та Владислава Дубінчака.

Його слова передає Український футбол.

Коментуючи інформацію про те, що після їх приходу в Динамо він пророкував команді п'ять років без чемпіонства, фахівець категорично заперечив такі слова.

"Давайте так: цього я точно не міг сказати, тому що я завжди поважаю будь-якого футболіста. І поганих футболістів у Динамо, коли я працював, не було. Вони для мене були найкращими. Це могло бути висловлено в іншому контексті, але сказати так, що ось прийшов той чи інший футболіст у команду – і нам не бачити чемпіонства, з мого боку було б взагалі непрофесійно".

26-річний Попов – вихованець Динамо. За першу команду центрбек дебютував у квітні 2019 року. Загалом за столичний клуб у всіх турнірах він провів 142 поєдинки, забивши 12 голів. Дубінчак дебютував за юнацьку команду киян ще у 2014 році. За всю кар'єру за "біло-синіх" Владислав зіграв 102 матчі.

Нагадаємо, що на початку січня Динамо оголосило про продовження контракту з Денисом Поповим на 5 років. Контракт Дубінчака, за даними Transfermarket, розрахований до літа 2028-го року.