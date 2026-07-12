Колишній тренер Малиновського може очолити збірну учасника ЧС-2026

Колишній наставник Дженоа, за яку виступав український півзахисник Руслан Малиновський, Патрік Вієйра, може стати новим головним тренером збірної Сенегалу.

Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, керівництво Сенегальської федерації футболу найближчим часом проведе екстрене засідання, на якому буде підбито підсумки невдалого виступу на чемпіонаті світу-2026.

Нагадаємо, команда завершила боротьбу вже на стадії 1/16 фіналу, поступившись Бельгії (2:3) в додатковий час.

Після цього майбутнє нинішнього головного тренера Папа Тьява опинилося під великим питанням. Усередині федерації вже є впливові функціонери, які виступають за призначення Патріка Вієйра.

50-річний фахівець перебуває без роботи після відходу з Дженоа у листопаді 2025 року.

Напередодні повідомлялося, що нападник Аль-Насра Садіо Мане оголосив про завершення виступів за національну збірну Сенегалу.