Трабзонспор вийшов у фінал Юнацької ліги УЄФА, де зіграє проти Барселони

Сьогодні, 25 квітня, відбулися півфінальні матчі Юнацької ліги УЄФА сезону-2024/25.

Першими на поле вийшли юнацькі команди Зальцбурга та Трабзонспора. Перемогу з мінімальною перевагою здобув турецький клуб. Австрійська команда могла змінити хід зустрічі, але на 39 хвилині Лукич не реалізував пенальті.

У фіналі Трабзонспор зустрінеться з юнаками з Барселони, які також мінімально обіграли АЗ Алкмар. У цьому матчі також було пенальті, але на відміну від іншого півфіналу, тут 11-метровий реалізували. На 7 хвилині забив Ернандез, що і принесло Барселоні перемогу.

Вирішальний матч відбудеться вже за кілька днів, 28 квітня, у спортивному центрі "Колорвей" у Ньйоні, Швейцарія. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Юнацька ліга УЄФА-2024/25 (U-19)

1/2 фіналу, 25 квітня

Зальцбург – Трабзонспор 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Тюран (73), 1:1 – Шустер (85), 1:2 – Башкан (89)

Нереалізоване пенальті: Лукич (Зальцбург, 39)

АЗ Алкмар – Барселона 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Ернандез (7, пен.)

Нагадаємо, українські команди Шахтар та Динамо завершили змагання на стадії 1/16 фіналу. Київський клуб у серії пенальті програв Аталанті, а донецька команда вдев'ятьох програла Гоффенгайму.