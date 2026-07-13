Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

ПСЖ домовився з Астон Віллою відносно придбання захисника збірної Франції

Олексій Мурзак — 13 липня 2026, 18:07
ПСЖ домовився з Астон Віллою відносно придбання захисника збірної Франції
Люка Дінь
Getty Images

ПСЖ домовився про трансфер ключового захисника Астон Вілли та збірної Франції Люки Діня.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його даними, сума трансферу складе 10 мільйонів євро.

Також зазначається, що 32-річний Дінь погодився на роль запасного для Нуну Мендеша в команді Луїса Енріке.

У сезоні-2025/26 француз зіграв за Астон Віллу 44 матчі в усіх турнірах, де віддав 7 асистів.

Напередодні повідомлялося, що ПСЖ розпочав перемовини з Пармою щодо підписання японського голкіпера Дзіона Судзукі.

Астон Вілла ПСЖ Футбольні трансфери

ПСЖ

Президент Барселони спростував ймовірний трансфер нападника у ПСЖ
ПСЖ близький до підписання воротаря збірної Японії
ПСЖ близький до підписання форварда Барселони
ПСЖ підписав конкурента для російського воротаря
Мілан оголосив про найдорожче підписання в своїй історії

Останні новини