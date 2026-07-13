ПСЖ домовився з Астон Віллою відносно придбання захисника збірної Франції

ПСЖ домовився про трансфер ключового захисника Астон Вілли та збірної Франції Люки Діня.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його даними, сума трансферу складе 10 мільйонів євро.

Також зазначається, що 32-річний Дінь погодився на роль запасного для Нуну Мендеша в команді Луїса Енріке.

У сезоні-2025/26 француз зіграв за Астон Віллу 44 матчі в усіх турнірах, де віддав 7 асистів.

Напередодні повідомлялося, що ПСЖ розпочав перемовини з Пармою щодо підписання японського голкіпера Дзіона Судзукі.