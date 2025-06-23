Турецький клуб не полишає спроб придбати півзахисника Шахтаря

Трабзонспор повернувся до переговорів щодо трансферу півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка.

Про це повідомляє Taka Gazete.

У послугах гравця особисто зацікавлений коуч Трабзонспора Фатіх Текке. Зараз турецький клуб налаштований більш ніж рішуче на трансфер Бондаренка.

Взимку клуб вже намагався підписати гравця, пропонувавши "гірникам" 7 мільйонів євро, тоді як Шахтар просив 12 млн.

У сезоні 2024/25 Артем Бондаренко провів 40 матчів, у яких відзначився 12 голами та 7 результативними передачами. Його чинний контракт з Шахтарем розрахований до кінця 2028 року.

Нагадаємо, взимку Трабзонспор підписав нападника Шахтаря Данила Сікана та вінгера "гірників" Олександра Зубкова. Також за турецьку команду виступає колишній захисник Зорі Арсен Батагов.

Трабзонспор завершив сезон турецької Суперліги на підсумковій 7-й позиції. Шахтар став третім в УПЛ, виграв Кубок України, після чого змінив головного тренера, призначивши Арду Турана замість Маріно Пушича.