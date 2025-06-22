Трабзонспор готовий продати свого голкіпера Шахтарю, однак сам гравець хоче в інший клуб

Трабзонспор готовий продати голкіпера Угуджана Чакира в Шахтар.

Про це повідомив журналіст Ягиз Сабунджоглу.

За його інформацією, боси "бордово-синіх" схиляються до того, аби продати Чакира в донецький клуб, однак сам 29-річний голкіпер хоче грати у Фенербахче, який також не проти підписати воротаря.

Раніше повідомлялося, що фаворитом у боротьбі за Чакира є Монако.

Угурджан Чакир є вихованцем Трабзонспора, за який провів 288 офіційних матчів, завершивши 89 із них без пропущених м'ячів. Також на його рахунку 31 матч за збірну Туреччини.

Як відомо, новий головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловив свої побажання керівництву команди щодо літнього трансферного вікна.