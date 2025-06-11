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Шахтар втрутився у боротьбу за трансфер турецького голкіпера

Олексій Мурзак — 11 червня 2025, 15:28
Шахтар втрутився у боротьбу за трансфер турецького голкіпера
Угурджан Чакир
Getty Images

Шахтар втрутився в боротьбу за право підписати 29-річного голкіпера Трабзонспора і збірної Туреччини Угурджана Чакира.

Про це повідомив журналіст Ягіз Сабунджуоглу.

За його інформацією, інтерес до воротаря виявляють також місцеві гранди Галатасарай і Фенербахче, а фаворитом у перегонах за кіпером вважається Монако.

Французи вже навіть зробили першу пропозицію у розмірі 9 мільйонів євро, однак отримали відмову. Зазначається, що Трабзонспор планує отримати за гравця близько 15 мільйонів євро.

Угурджан Чакир є вихованцем Трабзонспора, за який провів 288 офіційних матчів, завершивши 89 із них без пропущених м'ячів. Також на його рахунку 31 матч за збірну Туреччини.

Раніше Комо домовився про трансфер півзахисника Мартіна Батуріни, яким цікавився Шахтар.

Як відомо, новий головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловив свої побажання керівництву команди щодо літнього трансферного вікна.

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