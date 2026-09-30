Шахтар назвав найкращого гравця за підсумками вересня

Півзахисник Шахтаря Ізакі Сілва визнаний уболівальниками "гірників" найкращим гравцем команди у вересні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За 19-річного бразильця віддали свої голоси 61,5% уболівальників. Він випередив у голосуванні півзахисника Олега Очеретька, оборонця Валерія Бондаря і нападника Луку Мейрелліша.

У вересні Ізакі відзначився результативними діями в 3 із 4 матчів. Зокрема, він зробив асист у грі з Карпатами (2:1) і забив гол у ворота ЛНЗ (3:0) у чемпіонаті України, а також став автором результативної передачі в першому поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА з ПСВ (1:1).

Нагадаємо, напередодні УПЛ назвала претендентів на звання найкращих тренера та гравця вересня.