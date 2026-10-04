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Колишній тренер Шахтаря очолив португальський клуб

Олексій Мурзак — 4 жовтня 2026, 22:47
Колишній тренер Шахтаря очолив португальський клуб
Вітор Северіно
ФК Арока

Португальський фахівець Вітор Северіно став новим головним тренером Ароки.

Про призначення 43-річного спеціаліста повідомив офіційний сайт клубу.

Умови та термін контракту не розголошуються.

Для Северіно це перший досвід роботи головним тренером професійної команди. Раніше він працював асистентом у Шахтарі, Ботафогу, Аль-Насрі та Греміо.

До тренерського штабу донецького клубу португалець входив у 2019–2021 роках, допомагаючи Луїшу Каштру. У Шахтарі Северіно обіймав посаду першого асистента головного тренера.

Наступний матч Арока проведе 11 жовтня вдома проти Ештрели.

Напередодні у Бразилії затримали шахрая, який видавав себе за екстренера Шахтаря та виманював гроші з гравців Греміо.

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