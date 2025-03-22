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Нападник Динамо потрапив до сфери інтересів п'яти англійських клубів – джерело

Олексій Мурзак — 22 березня 2025, 22:54
Нападник Динамо потрапив до сфери інтересів п'яти англійських клубів – джерело
Владислав Ванат
ФК Динамо Київ

Нападник Динамо та збірної України Владислав Ванат потрапив до сфери інтересів п'яти англійських клубів, чотири з яких виступають в АПЛ.

Про це повідомляє TBR football.

За інформацією джерела, наразі Ванатом цікавляться Вест Гем, Вулвергемптон, Брентфорд та Фулгем, а також клуб Чемпіоншипу – Лідс, який буде готовий торгуватися щодо українця лише в тому випадку, якщо за підсумками поточного сезону повернеться до Прем'єр-ліги.

Контракт Ваната з Динамо розрахований до 2027 року. У поточному сезоні 23-річний форвард забив 12 голів та віддав 2 результативні передачі у 19 поєдинках української Прем'єр-ліги.

Раніше стало відомо, що нападник подорожчав до 10 млн євро за версією Transfermarkt.

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