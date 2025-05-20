ЗМІ дізналися суму відступних за форварда Динамо, яким цікавиться низка клубів

В контракті нападника Динамо Владислава Ваната прописана сума відступних.

За інформацією Футбол 24, вона складає 20 мільйонів євро.

Угода футболіста з київським клубом розрахована до літа 2027 року.

Ванат цього сезону забив 21 гол та зробив 8 асистів в 44 матчах за Динамо.

Раніше повідомлялося, що форвардом цікавляться Вест Гем, Вулвергемптон, Брентфорд та Фулгем, а також майбутній представник АПЛ – Лідс.

Зазначимо, що клуб був готовий торгуватися щодо українця лише в тому випадку, якщо за підсумками поточного сезону повернеться до елітного дивизіону Англії.