ЗМІ дізналися суму відступних за форварда Динамо, яким цікавиться низка клубів
Владислав Ванат
ФК Динамо Київ
В контракті нападника Динамо Владислава Ваната прописана сума відступних.
За інформацією Футбол 24, вона складає 20 мільйонів євро.
Угода футболіста з київським клубом розрахована до літа 2027 року.
Ванат цього сезону забив 21 гол та зробив 8 асистів в 44 матчах за Динамо.
Раніше повідомлялося, що форвардом цікавляться Вест Гем, Вулвергемптон, Брентфорд та Фулгем, а також майбутній представник АПЛ – Лідс.
Зазначимо, що клуб був готовий торгуватися щодо українця лише в тому випадку, якщо за підсумками поточного сезону повернеться до елітного дивизіону Англії.