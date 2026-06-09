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Колос підпише ексфорварда Вереса та Ворскли

Сергій Шаховець — 9 червня 2026, 14:52
Колос підпише ексфорварда Вереса та Ворскли
Денис Ндукве
НК Верес

Український нападник Денис Ндукве незабаром приєднається до ковалівського Колоса.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Клуб із Ковалівки придбає 26-річного нападника у полтавської Ворскли, якій належать права на футболіста. Сума трансферу не повідомляється.

У минулому сезоні Ндукве на правах оренди виступав за рівненський Верес. На рахунку форварда 6 голів та 1 асист у 21 матчі (20 поєдинків у чемпіонаті УПЛ та 1 у Кубку України). По завершенні річного контракту нападник покинув рівненських "вовків".

Під час футбольної кар'єри Денис також виступав за Металіст 1925, Краматорськ, Чайку, Звягель та Полісся. Влітку 2024 року на правах вільного агента приєднався до Ворскли.

Раніше повідомлялося, що через фінансові проблеми Ворскла не отримала атестат на сезон-2026/27. У полтавському клубі сподіваються провести повне перезавантаження та повернутися до професійного футболу в сезоні-2027/28.

Колос Футбольні трансфери Денис Ндукве

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