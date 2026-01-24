Українська правда
Олександрія цікавиться перспективним півзахисником Крузейро

Олексій Мурзак — 24 січня 2026, 14:59
Жозефер

Олександрія проявляє інтерес до бразилького півзахисника Крузейро Жозефера.

Про це повідомляє Crias da Toca.

За інформацією джерела, на 21-річного бразильця також претендують бразильські Америка Мінейро, Аваї, Куяба та Гуарані

Також ним цікавляться ще й софійський Локомотив та Х'юстон Динамо з МЛС.

У самому Крузейро вважають доцільним лише повноцінний трансфер, у той час як усі зацікавлені готові до оренди з подальшим правом викупу.

Його ціна за даними порталу Transfermarkt становить 400 тисяч євро.

Напередодні Олександрія підписала колишнього захисника збірної України Богдана Бутка.

Олександрія

