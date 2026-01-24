Олександрія цікавиться перспективним півзахисником Крузейро
Олександрія проявляє інтерес до бразилького півзахисника Крузейро Жозефера.
Про це повідомляє Crias da Toca.
За інформацією джерела, на 21-річного бразильця також претендують бразильські Америка Мінейро, Аваї, Куяба та Гуарані
Також ним цікавляться ще й софійський Локомотив та Х'юстон Динамо з МЛС.
У самому Крузейро вважають доцільним лише повноцінний трансфер, у той час як усі зацікавлені готові до оренди з подальшим правом викупу.
Його ціна за даними порталу Transfermarkt становить 400 тисяч євро.
Напередодні Олександрія підписала колишнього захисника збірної України Богдана Бутка.