Полісся з дублем Краснопіра розгромило Геккен у товариському матчі

Сьогодні, 6 лютого, команди Української Прем'єр-ліги проведуть два товариські матчі в межах підготовки до другої половини сезону-2025/26.

Так, першим свій поєдинок зіграло Полісся. Житомирський колектив розгромив шведський Геккен з рахунком 5:1. Голами відзначалися Емерллаху, Мельниченко, Гайдучик, також дубль на рахунку Краснопіра.

Пізніше новачок УПЛ СК Полтава проведе контрольну зустріч проти Інгульця.

Товариські матчі

6 лютого

Геккен – Полісся 1:5

СК Полтава – Інгулець

Нагадаємо, у товариському матчі проти Ванкувера у футболці житомирського клубу зіграв колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Полісся закінчило першу частину сезону-2025/26 на третьому місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 30 балів у 16 турах.

Свій перший офіційний поєдинок у 2026 році житомиряни проведуть 22 лютого проти ковалівського Колоса. Стартовий свисток пролунає о 13:00 (за Києвом).