Лестер з голом Варді вирвав нічию в Тоттенгема в 1 турі АПЛ
Getty Images
Лестер та Тоттенгем не визначили сильнішого в межах 1 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Лондонці вийшли вперед у першій половині гри, однак гол 37-річного Джеймі Варді відновив паритет.
Чемпіонат Англії — АПЛ
1 тур, 19 серпня
Лестер — Тоттенгем 1:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 29 Порро, 1:1 - 58 Варді
Зазначимо, що напередодні Лестер, оголосив про підписання опорного півзахисника Тоттенгема Олівера Скіппа.
Нагадаємо, що Лестер минулого сезону грав у Чемпіоншипі, а також "лисиці" продовжили контракт із Джеймі Варді.