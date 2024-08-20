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Лестер з голом Варді вирвав нічию в Тоттенгема в 1 турі АПЛ

Станіслав Лисак — 20 серпня, 00:00
Лестер з голом Варді вирвав нічию в Тоттенгема в 1 турі АПЛ
Getty Images

Лестер та Тоттенгем не визначили сильнішого в межах 1 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Лондонці вийшли вперед у першій половині гри, однак гол 37-річного Джеймі Варді відновив паритет.

Чемпіонат Англії — АПЛ
1 тур, 19 серпня

Лестер — Тоттенгем 1:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 29 Порро, 1:1 - 58 Варді

Зазначимо, що напередодні Лестер, оголосив про підписання опорного півзахисника Тоттенгема Олівера Скіппа.

Нагадаємо, що Лестер минулого сезону грав у Чемпіоншипі, а також "лисиці" продовжили контракт із Джеймі Варді.

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