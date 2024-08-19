Новачок АПЛ підписав хавбека Тоттенхема

Новачок Англійської Прем'єр-ліги Лестер, заявив про підписання опорного півзахисника Тоттенхема Олівера Скіппа.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сума трансферу не називається, але за інформацією низки ЗМІ, мова йдеться про 20 мільйонів фунтів плюс 5 мільйонів бонусів. Контракт розрахований до літа 2029 року.

Скіпп є вихованцем Тоттенхема. Минулого сезону англійський півзахисник провів 24 матчі у складі "шпор", проте результативними діями не відзначився. Портал Transfermarkt оцінює півзахисника у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Лестер минулого сезону грав у "Чемпіоншипі" і достроково гарантував вихід до Англійської Прем'єр-Ліги. Також "лисиці" продовжили контракт із 37-річним Варді.