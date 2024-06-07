Лестер продовжив контракт з 37-річним Варді

Нападник Лестера Джеймі Варді після виходу команди в Прем’єр-лігу підписав новий контракт.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода 37-річного форварда розрахована на до завершення сезону 2024/25, попередня спливала 30 червня. Фінансові деталі не розголошуються.

Зазначимо, що останні три роки сторони підписували контракт на один рік.

Нагадаємо, Варді виступає за Лестер з 2012 року та є третім найкращим бомбардиром в історії. Разом з командою у 2016 році виграв чемпіонат Англії та у 2021 став володарем Кубку Англії.

У сезоні-2023/24 форвард відіграв 37 матчів. На його рахунку — 20 голів та 2 асисти.

Напередодні італійський тренер Лестера Енцо Мареска очолив лондонський Челсі.