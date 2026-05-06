Арсенал повторив досягнення 32-річної давнини

Олег Дідух — 6 травня 2026, 15:45
Арсенал у поточному сезоні провів рекордну кількість "сухих" матчів за останні 32 роки історії лондонського клубу.

Про це повідомляє Squawka.

Напередодні Арсенал у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів обіграв мадридський Атлетико з рахунком 1:0 і вийшов у фінал. Для команди Мікеля Артети цей матч став 30-м у поточному сезоні, в якому "Каноніри" зберегли свої ворота в недоторканості.

Востаннє Арсеналу вдавалося подолати позначку в 30 матчів без пропущених голів за одну кампанію в сезоні-1993/94. Тоді команду очолював Джордж Грем і привів Арсенал до перемоги в Кубку володарів кубків.

Раніше повідомлялося про те, що Арсенал побив клубний рекорд сезону-1970/71, здобувши 41-шу перемогу в сезоні.

