Каррік відреагував на свою першу поразку на чолі Манчестер Юнайтед

Наставник Манчестер Юнайтед Майкл Каррік поділився враженнями від поразки в матчі 29 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Ньюкасла (1:2).

Його слова цитує Sky Sports.

Тренер "червоних дияволів" заявив, що не має претензій до підопічних через відсутність бійцівських якостей. Він визнав, що команда продемонструвала недостатню якість гри, хоча й мала чисельну більшість на полі з кінця першого тайму.

"Ми не шукаємо виправдань і беремо на себе повну відповідальність. Проблема полягала не у відсутності характеру – хлопці хотіли перемогти, а саме в якості виконання. Ньюкасл заслужив цей результат, як би боляче не було це визнавати. Ми поступилися в одній зустрічі, але якщо оцінювати загальну картину, клуб все ще перебуває у вигідному становищі. Тепер нам потрібно зробити висновки та повернутися до роботи", – сказав англієць.

Зазначимо, що Каррік очолив Манчестер Юнайтед в середині січня. Під його керівництвом команда вперше поступилась – до цього "червоні дияволи" виграли шість матчів та одного разу зіграли внічию.

Наразі манчестерський колектив посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ. Свій наступний поєдинок він проведе 15 березня проти Астон Вілли.

Таблиця АПЛ Standings provided by Sofascore