Крістал Пелес з дублем Сарра на виїзді завдав чергової поразки Тоттенгему у 29 турі АПЛ

У четвер, 5 березня, відбувся заключний матч 29 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Тоттенгем вдома програв Крістал Пелес.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Господарі відкрили рахунок у першому таймі зусиллями Соланке, однак потім залишилися у меншості після вилучення ван де Вена.

Господарі цим скористалися сповна, спочатку Сарр відновив паритет з пенальті, а вже у компенсований арбітром час Ларсен, і все той же Сарр, який оформив дубль, перевернули все "з ніг на голову". Від такого удару "шпори" так і не відійшли і не змогли врятуватися від чергової поразки.

Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга

29 тур, 5 березня

Тоттенгем – Крістал Пелес 1:3 (1:3)

Голи: 1:0 – 34 Соланке, 1:1 – 40 Сарр (пен), 1:2 – 45+1 Ларсен, 1:3 – 45+7 Сарр

Вилучення: 38 – ван де Вен (Тоттенгем)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, вчора, 4 березня, Челсі розгромив Астон Віллу, Ман Сіті не зміг переграти Ноттінгем, Арсенал переміг Брайтон, а МЮ програв Ньюкаслу.