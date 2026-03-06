Крістал Пелес з дублем Сарра на виїзді завдав чергової поразки Тоттенгему у 29 турі АПЛ
У четвер, 5 березня, відбувся заключний матч 29 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Тоттенгем вдома програв Крістал Пелес.
Зустріч завершилася з рахунком 3:1.
Господарі відкрили рахунок у першому таймі зусиллями Соланке, однак потім залишилися у меншості після вилучення ван де Вена.
Господарі цим скористалися сповна, спочатку Сарр відновив паритет з пенальті, а вже у компенсований арбітром час Ларсен, і все той же Сарр, який оформив дубль, перевернули все "з ніг на голову". Від такого удару "шпори" так і не відійшли і не змогли врятуватися від чергової поразки.
Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга
29 тур, 5 березня
Тоттенгем – Крістал Пелес 1:3 (1:3)
Голи: 1:0 – 34 Соланке, 1:1 – 40 Сарр (пен), 1:2 – 45+1 Ларсен, 1:3 – 45+7 Сарр
Вилучення: 38 – ван де Вен (Тоттенгем)
Нагадаємо, вчора, 4 березня, Челсі розгромив Астон Віллу, Ман Сіті не зміг переграти Ноттінгем, Арсенал переміг Брайтон, а МЮ програв Ньюкаслу.