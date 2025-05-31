Лондонський Тоттенгем викупив контракт захисника Ланса Кевіна Дансо.

Про це повідомила пресслужба "шпор".

За даними порталу Transfermarkt, сума трансферу склала 25 мільйонів євро. Нагадаємо, австрієць приєднався до Тоттенгема взимку 2025 року.

За цей час Дансо зіграв 15 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями або отриманими картками.

Зауважимо, що Тоттенгем став переможцем Ліги Європи-2024/25, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.

Завдяки цій перемозі "шпори" гарантували собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. І це попри те, що команда Постекоглу фінішувала в АПЛ на 17-му місці.

Раніше стало відомо, що за підсумками кампанії клуб залишило чотири футболісти.