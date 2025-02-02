Тоттенгем оголосив про підписання захисника Ланса

Лондонський Тоттенгем завершив підписання захисника Ланса Кевіна Дансо на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба "шпор".

Угоду розраховано до літа 2025 року. За даними ЗМІ, англійський клуб матиме право викупу футболіста за 25 мільйонів євро.

Зазначається, що Дансо має отримати дозвіл на роботу в Англії задля успішного завершення переходу.

У сезоні-2024/25 26-річний захисник зіграв 14 матчів у всіх турнірах за Ланс, в яких не відзначився результативними діями.

Дансо покликаний додати варіативності складу Тоттенгема, який наразі сильно страждає від великої кількості травм. У лазареті лондонців перебувають зокрема захисники Крістіан Ромеро, Раду Дрегушин, Ієнома Удогі та воротар Гільєрмо Вікаріо.

Зазначимо, що Тоттенгем довгий час вів переговори з іншими футболістами як оборони, так і групи атаки, проте кожен з них відмовлявся від трансферу у команду Постекоглу.

Так, Фікайо Томорі не побажав грати в АПЛ, а нападник Баварії Матіс Тель вирішив сконцентруватись на переговорах з Арсеналом та Манчестер Юнайтед.

Окрім того, Тоттенгем цікавився можливістю трансферу Акселя Дісасі. Втім, переговори із захисником Челсі також ні до чого не призвели.

Раніше повідомлялось, що Томорі досяг домовленості із топклубом Серії А про трансфер.