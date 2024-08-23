Рома має намір підсилитися центральним захисником Ланса

Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, може підписати центрального захисника Ланса Кевіна Дансо.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Вовки" погодили з 25-річним австрійцем контракт до 2029 року. Наразі римляни працюють над домовленостями з французьким клубом. Сума трансферу оцінюється у 25 млн євро.

Agreement in principle between #ASRoma and Kevin #Danso for a contract until 2029. #Roma are now working to try to reach an agreement with #Lens, which want €25M to sell the centre-back. #transfers https://t.co/kRBBxBARbD — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 23, 2024

У попередньому сезоні Дансо провів 38 матчів за Ланс в усіх турнірах та відзначився одним забитим голом. Також він зіграв два повноцінні матчі на чемпіонаті Європи-2024 у складі збірної Австрії. Його контракт з Лансом розрахований до 2027 року.

Раніше стало відомо, що провідний гравець Роми залишиться в клубі, попри солідну пропозицію з Саудівської Аравії.