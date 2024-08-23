Рома має намір підсилитися центральним захисником Ланса
Пресслужба Лансу
Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, може підписати центрального захисника Ланса Кевіна Дансо.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
"Вовки" погодили з 25-річним австрійцем контракт до 2029 року. Наразі римляни працюють над домовленостями з французьким клубом. Сума трансферу оцінюється у 25 млн євро.
У попередньому сезоні Дансо провів 38 матчів за Ланс в усіх турнірах та відзначився одним забитим голом. Також він зіграв два повноцінні матчі на чемпіонаті Європи-2024 у складі збірної Австрії. Його контракт з Лансом розрахований до 2027 року.
Раніше стало відомо, що провідний гравець Роми залишиться в клубі, попри солідну пропозицію з Саудівської Аравії.