Рома Довбика за 25 млн євро підпише захисника збірної Австрії

Італійська Рома домовилася про трансфер захисника Ланса Кевіна Дансо.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

За інформацією від інсайдера, це буде оренда з обов'язковим правом викупу. "Вовки" за австрійця заплатять 22 млн євро. Ще 3 млн клуб Ліги 1 може отримати бонусами. Центральний захисник підпише з італійським клубом довготривалий контракт.

25-річний Дансо став гравцем Ланса влітку 2021 року. За його трансфер Аугсбург отримав 5,5 млн євро. На рахунку Кевіна 23 гри за збірну Австрії, голів не забивав.

🚨🟡🔴 Kevin Danso to AS Roma, here we go! Final green light arrived by RC Lens for the defender.



Loan with obligation to buy.



€22m fee plus €3m add-ons, package worth €25m with long term deal for the centre back.



Deal verbally agreed working on medical tests to follow. pic.twitter.com/Wk5pVSfAFY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024

Нагадаємо, що влітку Рома придбала форварда збірної України Артема Довбика. Італійський клуб готовий відпустити в АПЛ конкурента українця.