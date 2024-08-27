Рома Довбика за 25 млн євро підпише захисника збірної Австрії
Кевін Дансо
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Італійська Рома домовилася про трансфер захисника Ланса Кевіна Дансо.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).
За інформацією від інсайдера, це буде оренда з обов'язковим правом викупу. "Вовки" за австрійця заплатять 22 млн євро. Ще 3 млн клуб Ліги 1 може отримати бонусами. Центральний захисник підпише з італійським клубом довготривалий контракт.
25-річний Дансо став гравцем Ланса влітку 2021 року. За його трансфер Аугсбург отримав 5,5 млн євро. На рахунку Кевіна 23 гри за збірну Австрії, голів не забивав.
Нагадаємо, що влітку Рома придбала форварда збірної України Артема Довбика. Італійський клуб готовий відпустити в АПЛ конкурента українця.