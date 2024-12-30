Ключовий захисник Ланса – головна ціль Вулвз на зимове трансферне вікно

Головною ціллю англійського Вулвергемптона на зимове трансферне вікно стане ключовий центральний оборонець Ланса Кевін Данзо.

Про інтерес до австрійця повідомляє Sky Sports.

"Вовки" дуже зацікавлені у підписанні 26-річного австрійського захисника після того, як було вирішено, що центр захисту є пріоритетним напрямком для підсилення.

У джерелі зазначено, що у клубі хочуть підписати двох центральних захисників, щоб якомога краще допомогти новому наставнику команди Вітору Перейрі.

Кевін Данзо виступає за французький Ланс з літа 2021 року. У цьому сезоні він зіграв 12 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначився.

У серпні, клуб українця Довбика – Рома, була близька до підписання повноцінного контракту з основним гравцем збірної Австрії, але трансфер в останній момент зірвався.