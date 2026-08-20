Тоттенгем націлився на воротаря збірної Аргентини

Голкіпер Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес може продовжити кар'єру в Тоттенгемі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Тоттенгем нещодавно віддав у оренду в Ювентус Гульєльмо Вікаріо, і тепер шукає нового воротаря. "Шпори" завернули увагу на Мартінеса, який був альтернативою Вікаріо для того ж Ювентуса.

Астон Вілла готова до можливого відходу Мартінеса – напередодні клуб підписав голкіпера Парми Зіона Судзукі.

33-річний Мартінес виступає за Астон Віллу з 2020 року. В минулому сезоні на його рахунку 44 матчі за англійських клуб, у яких аргентинець пропустив 49 голів і провів 13 матчів "на нуль".

Його контракт діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 12 мільйонів євро.