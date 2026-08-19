Астон Вілла підписала воротаря та захисника

Японський воротар Парми Зіон Судзукі та італійський захисник Атлетико Мадрид Маттео Руджері стали гравцями Астон Вілли.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Терміни дії контрактів обох гравців не розголошуються. За інформацією ЗМІ, Судзукі з урахуванням бонусів обійдеться Астон Віллі в 35 мільйонів євро. За Руджері заплатили 25 мільйонів плюс 1,5 мільйона бонусів.

Зазначимо, що Судзукі був близьким до переходу в ПСЖ, проте цей трансфер зірвався через агентів японця, які в останній момент стали вимагати підвищені комісійні.

Підписання Судзукі, ймовірно, означає, що Астон Віллу покине основний воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес. На нього претендував Ювентус, проте туринці зробили ставку на Гульєльмо Вікаріо.