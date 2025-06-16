Шеркі: Я збіраюся вбити Манчестер Юнайтед за те, що він зробив з моїм Ліоном у Лізі Європи

Новачок Манчестер Сіті Раян Шеркі зробив гучну заяву щодо своїх майбутніх планів на "Етіхаді".

Слова 21-річного француза наводить Manchester Evening News.

Вінгер "містян" збирається помститися Манчестер Юнайтед за те, що "червони дияволи" вибили з Ліги Європи-2024/25 Ліон, за який виступав футболіст.

"Мені не сподобалося, що Манчестер Юнайтед виграв у Ліона, тому що я сам вихованець Ліона. Тепер я чекаю на гру, щоб убити їх. Я тут, щоб виграти всі ігри", – сказав Шеркі.

МЮ та Ліон зустрілися у другому за статусом єврокубку на стадії 1/4 фіналу, де в драматичному матчі-відповіді манкуніанці вирвали перемогу за рахунком 5:4 та пройшли далі. Шеркі відзначився по голу в обох зустрічах, але це не допомогло "ткачам" вийти до півфіналу.

Зазначимо, що Манчестер Сіті придбав Раяна Шеркі у Ліона та встиг заявити його на клубний чемпіонат світу-2025, який проходить на полях США.

Свій перший поєдинок на турнірі команда Жузепа Гвардіоли проведе 18 чернвя проти марокканського Відада.

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