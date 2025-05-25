Хочеться більшого в наступному сезоні, – Бражко оцінив виступи Динамо у розіграші-2024/25

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко розповів, що у наступному сезоні хоче, аби команда краще виступила в єврокубках.

Його слова передає пресслужба клубу.

" Звичайно, дуже складний сезон. Провальні єврокубки – це найбільша, напевно, неприємність у цьому сезоні. Але весь чемпіонат України пройшли на одному диханні, можна сказати, без поразок. І це радує. Хочеться більшого в наступному сезоні, якісніше зіграти в єврокубках ", – сказав Бражко.

Нагадаємо, в останньому матчі чемпіонату України Динамо зіграло внічию з Колосом, завершивши кампанію без жодної поразки. Таке відбулося лише вчетверте в історії Динамо.

Востаннє Динамо ставало чемпіоном України у сезоні-2020/21. Цікаво, що вперше у своїй історії кияни не змогли перемогти у фіналі Кубку країни, вигравши при цьому чемпіонат.

Раніше перемогу в українській першості прокоментував головний тренер Динамо Олександр Шовковський.