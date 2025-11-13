Два клуби АПЛ цікавляться сином Станковича

Два клуб АПЛ проявляють інтерес до опорного півзахисника Брюгге та збірної Сербії Александара Станковича.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

За його інформацією, йдеться про Тоттенгем і Ньюкасл. Скаути цих клубів був помічені на останніх матчах Брюгге.

При цьому, за прогресом 20-річного хавбека спостерігає і міланський Інтер, який влітку поточного року продав гравця за 9,5 мільйона євро. У Інтера є опція викупу Станковича-молодшого за 23 мільйони євро.

У поточному сезоні на рахунку Александара Станковича 1 гол у 21 матчі за Брюгге в усіх турнірах. Його контракт діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 13 мільйонів євро.

Раніше батько хавбека, Деян Станкович, був звільнений із московського Спартака.