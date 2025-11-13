Українська правда
Два клуби АПЛ цікавляться сином Станковича

Олег Дідух — 13 листопада 2025, 16:28
Александар Станкович
ФК Брюгге

Два клуб АПЛ проявляють інтерес до опорного півзахисника Брюгге та збірної Сербії Александара Станковича.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

За його інформацією, йдеться про Тоттенгем і Ньюкасл. Скаути цих клубів був помічені на останніх матчах Брюгге.

При цьому, за прогресом 20-річного хавбека спостерігає і міланський Інтер, який влітку поточного року продав гравця за 9,5 мільйона євро. У Інтера є опція викупу Станковича-молодшого за 23 мільйони євро.

У поточному сезоні на рахунку Александара Станковича 1 гол у 21 матчі за Брюгге в усіх турнірах. Його контракт діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 13 мільйонів євро.

Раніше батько хавбека, Деян Станкович, був звільнений із московського Спартака.

