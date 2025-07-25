Інтер продав сина Станковича в Брюгге

Опорний півзахисник міланського Інтера Александар Станкович став гравцем Брюгге.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

Контракт розрахований на чотири роки – до літа 2029 року. В складі Брюгге 19-річний серб виступатиме під 25-м номером.

Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 9,5 мільйона євро. В Брюгге хавбек замінить Ардона Яшарі, який близький до перемогу в Мілан.

Станкович є вихованцем академії Інтера та сином легенди клубу Деяна Станковича, який виступав за "нерадзуррі" з 2004 до 2014 року. Минулий сезон хавбек провів у оренді в швейцарському Люцерні, відзначившись 3 голами та 2 асистами в 40 матчах у всіх турнірах.

Також на рахунку Станковича-молодшого два матчі за молодіжну збірну Сербії U-21.