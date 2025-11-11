Ексзірка Інтера покинув посаду тренера Спартака

Московський Спартак припинив співпрацю з легендарним сербом Деяном Станковичем, який обіймав посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба російського клубу.

За їхньою інформацією, співпраця були припинена на обопільною згодою сторін. Команду тимчасово очолив Вадим Романов.

Станкович очолював Спартак із липня 2024 року. Під його керівництвом команда провела 64 матчі, в яких здобула 37 перемог, 11 разів зіграла внічию та зазнала 16 поразок.

До Спартака 47-річний сербський фахівець працював із Црвеною Звездою, Сампдорією та Ференцварошем.

Спартак розглядав можливість звільнення Станковича протягом декількох місяців. На початку жовтня повідомлялося про те, що пропозицію від російського клубу відхилив екстренер Барселони Хаві Ернандес.