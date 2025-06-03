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Джеко може повернутися в Серію А

Андрій Мошкун — 3 червня 2025, 14:22
Джеко може повернутися в Серію А
Едін Джеко
Getty Images

Досвідчений форвард Едін Джеко може знову повернутися в чемпіонат Італії.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, нападник збірної Боснії і Герцеговини має пропозиції від двох клубів Серії А. Втім – їх назви поки не розголошуються.

Наразі ж Джеко перебуває у статусі вільного агента. Нещодавно він завершив свої виступи за Фенербахче.

У минулому сезоні 39-річний центрфорвард зіграв у 35 матчах чемпіонату Туреччини, в яких відзначився 14 голами. Раніше Джеко виступав в Італії за Інтер та Рому.

ЗМІ повідомляли про зацікавленість до Джеко від Фіорентини. Окрім цього, "фіалки" підписали новий контракт з голкіпером Девідом Де Хеа.

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