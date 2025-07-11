Сага на фінальній стадії: Галатасарай найближчим часом підпише Осімхена

Турецький Галатасарай впритул наблизився до підписання іменитого нападника Наполі Віктора Осімхена.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, перемовини перебувають на завершальній стадії, тому угода між клубами буде підписана найближчим часом.

Нагадаємо, що Віктор Осімхен вже грав за турецький гранд. Він успішно провів сезон-2024/25 у Галатасараї на правах оренди: в його активі 37 голів та 8 асистів у 41 матчі.

Раніше Наполі відмовився продавати Осімхена в Галатасарай за 60 мільйонів євро, у той час як сам футболіст не захотів переїжджати до Саудівської Аравії.