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Сага на фінальній стадії: Галатасарай найближчим часом підпише Осімхена

Микола Дендак — 11 липня 2025, 16:56
Сага на фінальній стадії: Галатасарай найближчим часом підпише Осімхена
Віктор Осімхен
IMAGO

Турецький Галатасарай впритул наблизився до підписання іменитого нападника Наполі Віктора Осімхена.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, перемовини перебувають на завершальній стадії, тому угода між клубами буде підписана найближчим часом.

Нагадаємо, що Віктор Осімхен вже грав за турецький гранд. Він успішно провів сезон-2024/25 у Галатасараї на правах оренди: в його активі 37 голів та 8 асистів у 41 матчі.

Раніше Наполі відмовився продавати Осімхена в Галатасарай за 60 мільйонів євро, у той час як сам футболіст не захотів переїжджати до Саудівської Аравії.

Галатасарай Наполі Віктор Осімхен Ніколо Скіра

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