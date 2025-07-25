Ексзахисник Інтера висміяв інсайдера через інформацію про завершення кар’єри

Відомий італійський захисник Даніло д’Амброзіо висміяв відомого інсайдера Ніколо Скіру через інформацію про ніби то рішення футболіста завершити кар’єру.

Вчора Скіра повідомив про те, що д’Амброзіо ухвалив рішення завершити кар’єру гравця. Незабаром сам 36-річний спортсмен відреагував на це повідомлення у сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Він опублікував скріншот твіта Скіри та додав свій надпис:

"Не знаю, хто міг дати тобі таку інформацію, але про моє майбутнє ти точно нічого не знаєш", – написав д’Амброзіо.

З 1 липня поточного року захисник знаходиться у статусі вільного агента. У 2023 – 2025 роках він виступав за Монцу, в минулому сезоні на його рахунку 1 асист у 22 матчах у всіх турнірах.

Д’Амброзіо відомий перш за все за виступами за міланський Інтер у 2014 – 2023 роках. Провів 6 матчів за збірну Італії.