Відомий інсайдер заперечив інформацію про переговори Довбика з Жироною
Артем Довбик
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Авторитетний італійський інсайдер Ніколо Скіра спростував інформацію про те, що український нападник Роми Артем Довбик веде переговори щодо повернення в Жирону.
Про це Скіра написав на своїй сторінці в X (Twitter).
"Незважаючи на останні чутки, немає ніяких перемовин щодо повернення Артема Довбика з Роми в Жирону", – повідомив журналіст.
Раніше інформацію про своє можливе повернення в Жирону спростував сам Довбик. Пізніше у турецьких ЗМІ з’явилася новина про інтерес до 27-річного українця з боку Бешикташа.
У поточному сезоні на рахунку Довбика 16 голів і 4 асисти в 43 матчах за Рому в усіх турнірах. Контракт 27-річного форварда діє до літа 2027 року. Минулого року Рома віддала за нападника Жироні 30,5 мільйона євро.