Відомий інсайдер заперечив інформацію про переговори Довбика з Жироною

Авторитетний італійський інсайдер Ніколо Скіра спростував інформацію про те, що український нападник Роми Артем Довбик веде переговори щодо повернення в Жирону.

Про це Скіра написав на своїй сторінці в X (Twitter).

"Незважаючи на останні чутки, немає ніяких перемовин щодо повернення Артема Довбика з Роми в Жирону", – повідомив журналіст.

Despite the last rumors there are no talks ongoing for Artem #Dovbyk’s return to #Girona from #ASRoma. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 4, 2025

Раніше інформацію про своє можливе повернення в Жирону спростував сам Довбик. Пізніше у турецьких ЗМІ з’явилася новина про інтерес до 27-річного українця з боку Бешикташа.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 16 голів і 4 асисти в 43 матчах за Рому в усіх турнірах. Контракт 27-річного форварда діє до літа 2027 року. Минулого року Рома віддала за нападника Жироні 30,5 мільйона євро.