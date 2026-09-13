Миколенко назвав ціль Евертона на сезон-2026/27

Захисник Евертона Віталій Миколенко поділився емоціями після нічиєї з Тоттенгемом (0:0) у матчі четвертого туру АПЛ.

Його слова передає BBC Sport.

Українець похвалив свою команду та розповів про мету "ірисок" на сезон-2026/27.

"Цей колектив просто чудовий. Кілька тижнів тому я сказав, що це, мабуть, найкраща команда, яку я бачив в Евертоні з часу мого приходу в клуб.

Радий грати разом з ними, а також радий, що Джаррад Брентвейт повернувся, і мені приємно грати з ним. Він завжди мене підтримує. Я знаю, що він зробить підкат, якщо я втрачу м'яч або флангового гравця.

Сподіваюся, цього сезону ми проб'ємося до єврокубків. Знаю, що з таким обмеженим складом це важко. Але наша мета – єврокубковий футбол", – сказав Миколенко.