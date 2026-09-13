Миколенко був визнаний найкращим гравцем матчу проти Тоттенгема за версією АПЛ

Український захисник Евертона Віталій Миколенко був визнаний найкращим гравцем матчу 4 туру Прем'єр-ліги проти Тоттенгема за версією АПЛ.

Про це повідомила пресслужба ліги.

На рахунку 27-річноно українця 64 дотики до м'яча, 29 точних пасів з 35 (83%), 1 ключова передача, 2 неточних навіси, 2 точних довгих передачі з 3, 1 виніс, 2 перехоплення, 7 відборів, 3 рази він був обіграний, а також здійснив 1 невдалу спробу дриблінгу.

Сам матч завершився з рахунком 0:0.

Нагадаємо, раніше Віталій Миколенко оформив першу результативну дію у сезоні-2026/27. У матчі Кубку англійської ліги проти Престона він на 25-й хвилині асистував Баррі, який відкрив рахунок.