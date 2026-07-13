Президент Барселони спростував ймовірний трансфер нападника у ПСЖ

Президент каталонської Барселони Жуан Лапорта відреагував на інформацію про ймовірний трансфер нападника Феррана Торреса до французького ПСЖ.

Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо.

Представник керівництва "блаугранас" спростував чутки про інтерес парижан.

"Ферран Торрес до ПСЖ? У нас немає жодного підтвердження цього". "Він гравець Барси, і він також дуже добре виступає на чемпіонаті світу", – відповів Лапорта.

Контракт Торреса з іспанським клубом розрахований до кінця наступного сезону-2026/27. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Ферран виступає за Барселону із січня 2022-го, коли перейшов із Манчестер Сіті. Відтоді провів у футболці каталонців 207 ігор (65 голів та 23 асисти) та завоював із командою 7 титулів.

Наразі форвард Барселони грає на ЧС-2026 у складі збірної Іспанії. Торрес взяв участь в усіх шести матчах, відзначившись асистом у грі 1/8 фіналу проти Португалії (перемога 1:0).

Додамо, що вже у вівторок, 14 липня, "Червона Фурія" позмагається з Францією за путівку у фінал світової першості. Початок – о 22:00 (за київським часом).