Італійський клуб планує повернути до Європи зіркового колумбійського півзахисника
Хамес Родрігес
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Зірковий колумбійський атакувальний півзахисник Хамес Родрігес привернув увагу Лаціо.
Про це повідомив журналіст Руді Галетті.
За його даними, римський клуб стежить за гравцем, який непогано проявив себе на чемпіонаті світу-2026, відігравши 5 матчів.
Хамес відомий виступами за мадридський Реал, Баварію та інші клуби. Колумбієць востаннє грав у Європі за Райо Вальєкано, звідки пішов у січні 2025 року в мексиканський Леон.
Минулий сезон 35-річний гравець провів у Міннесоті Юнайтед. Його контракт з клубом закінчився наприкінці червня, тож у Лаціо може підписати його в статусі аільного агента.