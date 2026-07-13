Італійський клуб планує повернути до Європи зіркового колумбійського півзахисника

Зірковий колумбійський атакувальний півзахисник Хамес Родрігес привернув увагу Лаціо.

Про це повідомив журналіст Руді Галетті.

За його даними, римський клуб стежить за гравцем, який непогано проявив себе на чемпіонаті світу-2026, відігравши 5 матчів.

Хамес відомий виступами за мадридський Реал, Баварію та інші клуби. Колумбієць востаннє грав у Європі за Райо Вальєкано, звідки пішов у січні 2025 року в мексиканський Леон.

Минулий сезон 35-річний гравець провів у Міннесоті Юнайтед. Його контракт з клубом закінчився наприкінці червня, тож у Лаціо може підписати його в статусі аільного агента.