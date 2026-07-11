ПСЖ близький до підписання форварда Барселони

Нападник Барселони та збірної Іспанії Ферран Торрес може продовжити кар'єру в французькому ПСЖ.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За їхньою інформацією, переговори між клубами перебувають на просунутій стадії. Цьому сприяє той факт, що контракт Торреса з Барселоною діє до літа 2027 року. Сам 26-річний іспанець уже дав згоду на перехід у ПСЖ.

Для чемпіонів Франції Торрес може стати заміною нападнику збірної Португалії Гонсалу Рамушу, який нещодавно був проданий у Мілан.

У минулому сезоні на рахунку Торреса 21 гол і 3 асиста в 49 матчах за Барселону в усіх турнірах. Трансферна вартість форварда оцінюється в 50 мільйонів євро. Наразі Торрес грає у складі збірної Іспанії на чемпіонаті світу.