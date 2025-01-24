Дубль Адамса приніс Торіно перемогу над Кальярі у матчі-відкритті 22 туру Серії А

У п'ятницю, 24 січня, на "Стадіо Олімпіко" в Турині стартував 22 тур італійської Серії А матчем між місцевим Торіно та Кальярі.

Перед стартом цього поєдинку обидва колективи знаходилися неподалік один від одного, а також від зони вильоту. Тому перемога була необхідна як одним, так й іншим.

Нічия навряд чи когось задовольнила б, проте до цього й не дійшло. Заради цього постарався форвард "биків" Че Адамс, який оформив дубль, по разу відзначившись в кожному з таймів.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

22 тур, 24 січня

Торіно – Кальярі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 6 Адамс, 2:0 – 61 Адамс.

І хоча перемога не дозволила Торіно змінити своє одинадцяте місце на щось вище, команда Паоло Ванолі перервала серію з п'яти ігор без перемог та трохи відірвалася від зони вильоту, маючи тепер 26 очок.

Кальярі в свою чергу залишився 14-м з 21 очком в активі. Проте "сардинці" потенційно можуть опинитися у трійці найгірший за підсумками туру.

Раніше стало відомо про трансфер Кайла Вокера з Манчестер Сіті до Мілана.

Там англієць взяв собі номер, під яким виступав його великий земляк. Захисник також розповів, хто вмовив його приєднатися до "россонері".