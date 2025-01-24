Ікона країни: Вокер – про номер в Мілані та хто його вмовив залишити Манчестер Сіті

Новачок Мілана Кайл Вокер розповів, що земляк Теммі Абрагам допоміг йому з прийняттям рішення залишити Манчестер Сіті заради виступів в Італії.

Слова 34-річного англійця наводить керівник медіа Firs1 Sports П'єтро Бальцано Прота.

"Теммі сказав мені, що я повинен перейти, він допоміг мені прийняти це рішення. Тут неймовірні вболівальники, почути їхній спів, відчути їхню підтримку – це дуже багато, і це буде чудовим поштовхом до кінця сезону", – сказав Вокер.

До того ж, екскапітан "містян" одразу розкрив номер, під який він виступатиме на "Сан-Сіро".

"Я обрав номер 32 на честь Девіда Бекхема, ікони нашої країни".

Un estratto delle parole di #Walker rilasciate ai canali social di #AcMilan:

“Tammy mi ha detto che sarei dovuto venire, mi ha aiutato a prendere una decisione.



I fan qui sono incredibili, sentirli cantare, sentire il loro supporto significa tanto e sarà una grande spinta fino… pic.twitter.com/xgh3yRs3C5 — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) January 24, 2025

Нагадаємо, щор Мілан домовився з Манчестер Сіті про оренду Кайла Вокера до кінця поточного сезону.

Вокер виступав за англійський клуб протягом останніх 7,5 років. За цей час він встиг зіграти в 319 матчах, у яких відзначився 6 голами та 23 асистами.

Під керівництвом Жузепа Гвардіоли правий захисник став шестиразовим чемпіоном АПЛ та чотириразовим володарем Кубку ліги.

Ще на рахунку Вокера по два Кубки та Суперкубки Англії, а також по одному кубку переможця Ліги чемпіонів та Клубного чемпіонату світу.