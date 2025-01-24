Ікона країни: Вокер – про номер в Мілані та хто його вмовив залишити Манчестер Сіті
Новачок Мілана Кайл Вокер розповів, що земляк Теммі Абрагам допоміг йому з прийняттям рішення залишити Манчестер Сіті заради виступів в Італії.
Слова 34-річного англійця наводить керівник медіа Firs1 Sports П'єтро Бальцано Прота.
"Теммі сказав мені, що я повинен перейти, він допоміг мені прийняти це рішення.
Тут неймовірні вболівальники, почути їхній спів, відчути їхню підтримку – це дуже багато, і це буде чудовим поштовхом до кінця сезону", – сказав Вокер.
До того ж, екскапітан "містян" одразу розкрив номер, під який він виступатиме на "Сан-Сіро".
"Я обрав номер 32 на честь Девіда Бекхема, ікони нашої країни".
Нагадаємо, щор Мілан домовився з Манчестер Сіті про оренду Кайла Вокера до кінця поточного сезону.
Вокер виступав за англійський клуб протягом останніх 7,5 років. За цей час він встиг зіграти в 319 матчах, у яких відзначився 6 голами та 23 асистами.
Під керівництвом Жузепа Гвардіоли правий захисник став шестиразовим чемпіоном АПЛ та чотириразовим володарем Кубку ліги.
Ще на рахунку Вокера по два Кубки та Суперкубки Англії, а також по одному кубку переможця Ліги чемпіонів та Клубного чемпіонату світу.