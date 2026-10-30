Мілан – Інтер: букмекери назвали фаворита центрального матчу 10 туру Серії А

У суботу, 31 жовтня, о 21:45 (за київським часом) відбудеться італійське принципове дербі між Міланом та Інтером у 10-му турі Серії А-2026/27.

Букмекери вважають Інтер фаворитом міланського протистояння. На перемогу "нерадзуррі" стоїть коефіцієнт 1,98, тоді як на звитягу Мілана дають 3,6. Нічия оцінена у 3,71.

Обидві команди заб'ють: так – 1,57, ні – 2,23. Тотал голів у матчі більше 2,5 оцінюють у 1,62.

Поєдинок відбудеться на легендарному "Сан-Сіро".

У попередньому турі італійської першості підопічні Крістіана Ківу переграли на виїзді Венецію (2:0), тоді як команда Рубена Аморіма несподівано програла Болоньї (2:4).

До лобового поєдинку у кращому настрої підходить Інтер. "Нерадзуррі" із 25 очками лідирує у турнірній таблиці за підсумками 9-ти турів. Натомість "россонері" з 18 пунктами йдуть 5-ми.

Це буде 240-ва очна зустріч. Наразі "чорно-сині" мають більше перемог – 87 проти 83-х у "червоно-чорних". Ще 69 ігор завершувалися нічиєю. В останніх двох лобових матчах у Серії А Інтер не перемагав – мінімальна поразка 0:1 та нічия 1:1.

Напередодні Мілан та Інтер презентували проєкт нового стадіону.