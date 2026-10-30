Фрозіноне встановив рекорд Серії А

Фрозіноне став найбільш результативним новачком у історії Серії А.

Про це повідомляє Opta.

Напередодні Фрозіноне в матчі 9 туру Серії А розгромив Лечче з рахунком 5:1. Таким чином, після 9 турів команда Массіміліано Альвіні має в своєму активі 17 набраних очок і 22 забитих голи.

Жоден інший новачок у історії Серії А не забивав стільки голів у перших 9 турах чемпіонату. За кількістю набраних очок після 9 турів Фрозіноне повторив старт Ювентуса в сезоні-2007/08. Тоді туринці повернулися в Серію А після корупційного скандалу Кальчополі.

Наразі Фрозіноне йде в єврокубковій зоні Серії А, посідаючи шосте місце. Нападник команди, Антоніо Раймондо, ділить лідерство у бомбардирській гонці чемпіонату з Густаву Варелою з Монци, на їхньому рахунку по 8 голів.