Фрозіноне розгромив Лечче, Аталанта зіграла внічию з Фіорентиною у 9 турі Серії А

У четвер, 29 жовтня, відбулися заключні матчі 9 туру Серії А з футболу сезону-2026/27.

Так, Фрозіноне вдома розгромив Лечче з рахунком 5:1. Господарі забили двічі до перерви, а після неї довели перевагу до чотирьох м'ячів. Бірліджі, який вийшов на заміну, оформив дубль.

Фрозіноне у підсумку набрав 17 очок і піднявся на 6 місце. Лечче з 9-ма балами залишається на 14-й позиції.

У ще одному поєдинку ігрового дня Аталанта на виїзді зіграла внічию з Фіорентиною. Гості відкрили рахунок у 1-му таймі, однак згодом пропустили двічі, врятувавшись за 15 хвилин до завершення основного часу.

Чемпіонат Італії – Серія А

9 тур, 29 жовтня

Фрозіноне – Лечче 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 25 Чікелла, 2:0 – 45+1 Калó (пенальті), 3:0 – 59 Раймондо, 4:0 – 72 Бірліджі, 4:1 – 82 Монтейру, 5:1 – 90+4 Бірліджі

Фіорентина – Аталанта 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Де Кетеларе, 1:1 – 53 Ніє, 2:1 – 61 Маріу, 2:2 – 74 Залевський

Турнірна таблиця Серії А Standings provided by Sofascore

Напередодні Болонья без Артема Довбика переграла Мілан, а Ювентус програв Дженоа.