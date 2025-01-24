Мілан оголосив про підписання капітана Манчестер Сіті

Мілан оголосив про підписання правого захисника та капітана Манчестер Сіті Кайла Вокера.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

34-річний футболіст перейшов на правах оренди до завершення сезону з правом викупу. ЗМІ інформували, що сума викупу може скласти 5 млн євро, а у випадку коли "россонері" активують клаусулу, то контракт гравця буде розрахований до літа 2027 року.

У поточному сезоні Вокер зіграв за Ман Сіті 18 поєдинків, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 10 млн євро.

Окрім Мілана, на трансфер Кайла Вокера також перетендують колективи із Саудівської Аравії.

Раніше стало відомо, що Мілан обговорює з Галатасараєм трансфер правого захисника, який може звільнити місце під Кайла Вокера.